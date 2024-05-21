الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في العديد من محافظات الجمهورية والتوتر العصبي الذي يشعر به الطلاب اتجاه النتيجة.
 

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تفاصيل استعدادات محافظة السويس لانطلاق امتحانات الثانوية العامة (صور)

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وكيل تعليم مطروح: تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان مادة العلوم لطلاب الإعدادية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أيام قليلة وتفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في إطار الخدمات الرقمية المتنوعة التي يقدمها موقع الوزارة للطلاب وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل الطالب على نتيجته بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتائج الطلاب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024

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دون شكاوي.. ختام امتحانات الشهادة الإبتدائية بأزهر مطروح

موعد إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي الترم الثاني 2024

تعقد كل محافظة من محافظات الجمهورية مؤتمر صحفي في مقر ديوان عام المحافظة للاعتماد النتيجة والاعلان عن أسماء أوائل الطلاب خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ويتم نشر نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم تحديد موعد لتقديم التظلمات على نتائج الطلاب في غضون 48 ساعة فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يمكن للطالب وولي أمره تقديم طلب بإعادة تصحيح ورقة إجابته في المادة التي يشك في درجاتها ويتم دفع الرسوم وتحديد موعد لإعادة التصحيح بحضور الطالب وولي أمره فقط.

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محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لامتحانات العام الدراسي الحالي 

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية 2024 الإعدادية الترم الثاني وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج طلاب 3 إعدادي 3 إعدادي

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