رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في العديد من محافظات الجمهورية والتوتر العصبي الذي يشعر به الطلاب اتجاه النتيجة.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أيام قليلة وتفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في إطار الخدمات الرقمية المتنوعة التي يقدمها موقع الوزارة للطلاب وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل الطالب على نتيجته بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتائج الطلاب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي الترم الثاني 2024

تعقد كل محافظة من محافظات الجمهورية مؤتمر صحفي في مقر ديوان عام المحافظة للاعتماد النتيجة والاعلان عن أسماء أوائل الطلاب خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ويتم نشر نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم تحديد موعد لتقديم التظلمات على نتائج الطلاب في غضون 48 ساعة فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يمكن للطالب وولي أمره تقديم طلب بإعادة تصحيح ورقة إجابته في المادة التي يشك في درجاتها ويتم دفع الرسوم وتحديد موعد لإعادة التصحيح بحضور الطالب وولي أمره فقط.

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