الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فوائد تناول مشروب مغلى البقدونس يوميا على معدة فارغة

البقدونس
البقدونس

يبحث معظمنا عن مشروبات من داخل المنزل تساعدنا على حماية أجسامنا من التعرض للإصابة بعدد من الأمراض خاصة مع دخول فصل الشتاء، وزيادة فرص تعرضنا لبعض الأمراض مثل البرد أو ضعف جهاز المناعة، ويعتبر واحد من أهم المشروبات الموجودة في كل منزل مغلي البقدونس.

فوائد تناول مشروب مغلى البقدونس يوميا

فبحسب ما جاء في موقع "health"، فأن مغلى البقدونس يعمل على التقليل من صعوبة التنفس المصاحبة لبعض الأمراض التنفسية كالربو، فأغلب مرضي الحساسية يجدوا صعوبة كبيرة في التنفس خلال فصل الشتاء لذا فأن مغلى البقدونس اختيار مثالى.

علاقة مغلى البقدونس بحل مشكلة ضيق التنفس 

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن مغلى البقدونس يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على مكافحة الأمراض التي قد تسبب ضيق النفس، ومشاكل البرد، لذا يفضل تناوله يوميا على معدة فارغة، كما يحتوي مغلي البقدونس على مركبات البيتا كاروتين، والتى تساعد بصورة كبيرة في التخلص من مشكلة التهابات الجسم.

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كما يساعد مغلى البقدونس على الحماية من السموم الموجودة في الجسم، حيث يساعد بصورة كبيرةو في تنقية الجسم من السموم بفضل الماود المضادة للأكسدة الموجودة في داخله، إلي جانب ذلك يعتبر مغلى البقدونس اختيار مثالى لمن يعانوا من وجود حرقان أثناء التبول فيساعد على التلخص من تلك المشكلة.

مغلى البقدونس يساعد فى التلخص من مشكلة الإمساك

ويساعد تناول مغلى البقدونس على منح البشرة النضارة والحيوية، لما يحتيوه من فيتامينات ومعادن مهمة لصحة البشرة، كما يساعد أيضا على خفض الوزن بنسبة كبيرة كونه يساعد على حرق الدهون، كما يساعد على تنظيم عملية الهضم لما يحتويه من ألياف غذائية لازمة لصحة الهضم، والتخلص من مشكلة الإمساك.

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