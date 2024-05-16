الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متاح.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

مع صرف معاش تكافل وكرامة منذ منتصف مايو الجاري 2024 زاد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمواطنين الذين تقدموا للحصول على المعاش أو توقفت بطاقتهم لأي أسباب فنية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال المنافذ المتاحة  لذلك.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 

يكون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي برابط ميسر اضغط هنا 

بعد فتح الرابط  ادخل الرقم القومي الذي قمت بالتسجيل فيه لاستخراج بطاقة تكافل وكرامة. 

ثم اضغط على استعلام. 

تظهر المحافظة، الإدارة االجتماعية والوحدة االجتماعية المسجل بها.

الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن  (تكافل أو كرامة). 

حالة البطاقة (ساري/ تجميد / إيقاف).

 في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

 في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024

سجل شكوتك| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

 

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة 

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل بعد عام 2000

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها)، أو العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (بحيث إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

ملكية عمل خاص أو شخصي.

txt

لليوم الثانى.. "التضامن" تواصل صرف دعم تكافل وكرامة

txt

تضامن النواب توصى بزيادة موازنة معاش تكافل وكرامة لـ41 مليار جنيه

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التسجيل في تكافل وكرامة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة فيزا تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ,تكافل وكرامه تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامه الاسماء الجديده معاش تكافل وكرامة للمعاقين معاش تكافل وكرامة للمطلقات اخبار تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة اخر قرارت تكافل وكرامه

مواد متعلقة

لليوم الثانى.. "التضامن" تواصل صرف دعم تكافل وكرامة

من المنافذ المنتشرة بالجمهورية.. "التضامن" تبدأ صرف دعم تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

في بيان رسمي.. سيراميكا كليوباترا يفتح النار على لجنة الحكام (صورة)

إيقاف معلم عن العمل بإحدى المدارس الفنية لتقاضيه مبالغ دون حق بالسويس

محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولين سعوديين زيادة الاستثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة