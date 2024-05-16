متاح.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

مع صرف معاش تكافل وكرامة منذ منتصف مايو الجاري 2024 زاد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمواطنين الذين تقدموا للحصول على المعاش أو توقفت بطاقتهم لأي أسباب فنية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال المنافذ المتاحة لذلك.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

يكون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي برابط ميسر اضغط هنا

بعد فتح الرابط ادخل الرقم القومي الذي قمت بالتسجيل فيه لاستخراج بطاقة تكافل وكرامة.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر المحافظة، الإدارة االجتماعية والوحدة االجتماعية المسجل بها.

الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

حالة البطاقة (ساري/ تجميد / إيقاف).

في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل بعد عام 2000

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها)، أو العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (بحيث إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

ملكية عمل خاص أو شخصي.