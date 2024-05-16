لليوم الثاني.. "التضامن" تواصل صرف دعم تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثاني على التوالي، صرف الدعم النقدي “ تكافل وكرامة” من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف ورصد أى شكاوى من قبل المستفيدين، كما اكدت وزارة التضامن على إعداد لجنة تختص بمراجعة جميع البطاقات الموقوفة والمجمدة للعمل على إعادة استرجاعها وصرف الدعم للمتظلمين من أصحاب الحقوق منهم.

وشهد برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال 10 سنوات تطورًا كبيرًا، حيث كان عدد الأسر المستفيدة من الدعم بداية من إطلاقه عام 2014/ 2015 حوالي 1.795 مليون أسرة، حتى بلغت خلال العام المالي 2022/ 2023 حوالي 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

شروط التقديم فى البرنامج

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

أما معايير الإقصاء من البرنامج هى:-

-حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

-امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

-امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000

-امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

-العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

-العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

-التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).