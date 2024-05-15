الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: مبادرة "بدايتها فكرة" تحفز المواطنين على الدمج في الاقتصاد الرسمي

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر أطلق مبادرة بدايتها فكرة، لكي تستهدف ​تمويل ودعم المشروعات الصغيرة، من خلال تحفيز أصحاب المشروعات والمواطنين على الدمج في الاقتصاد الرسمي لتحقيق الشمول المالي بحد أقصى 10 مليون جنيه للعميل الواحد.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدد من الشروط والأحكام للحصول على التمويل وهي:-

أن يكون العميل مصري الجنسية.

أن يكون السن من 21 سنة وحتى السن المسموح به للتأمين عند نهاية التمويل وفقًا للسياسة الائتمانية للبنك.

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اجراءات الحصول على الخدمة
 

​- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

- صحيفة الحالة الجنائية الالكترونية موجهة للبنك لم يمر عليها ثلاثة أشهر.

- عقد تمليك أو إيجار لمقر السكن والنشاط والمخازن مثبت التاريخ يغطى مدة التمويل.

-  إيصال مرافق لمقر السكن والنشاط والمخازن لم يمضي عليه ثلاثة شهور.

- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه 3 شهور.

- تقديم صورة من البطاقة الضريبية + الموقف الضريبي.

- شهادة تأمينية للمشروع.

- التراخيص المطلوبة للنشاط (مؤقتة أو دائمة).

- صورة معتمدة من القوائم المالية للنشاط القائم او دراسة جدوى للأنشطة الجديدة.

- شهادة عدم إفلاس، وبروتستو عدم دفع حديث لا تتعدى 3 شهور من تاريخ إصدارها باسم العميل.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.
 
وأكدت القباج أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها.

وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة بدايتها فكرة بدايتها فكرة أصحاب المشروعات المشروعات الصغيرة

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