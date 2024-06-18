الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بالمنوفية لـ 4 وفيات

جانب من الحادث
جانب من الحادث

ارتفع عدد الضحايا في حادث كوبري جيهان المروع لسيارة ملاكي، والتي كانت قد سقطت من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا بالمنوفية؛ إلى 4 وفيات، بينهما شقيقان، بالإضافة إلى نجل عمهما، وتستمر المحاولات لإنقاذ مصاب بمستشفى قويسنا المركزي.

وتوفيت الضحية الرابعة للحادث أروى عبد العزيز الشبراوي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى قويسنا المركزي، بعد محاولات من الأطباء لإنقاذ حياتها، ولحقت باثنين من أشقائها وابن عمها، ولا يزال الشقيق الرابع تحت الرعاية الطبية.

وتوفت الحالة الثالثة، منذ قليل، والذي يدعي محمد عبد العزيز الشبراوي، الشقيق الأصغر للمتوفية بسنت الشبراوي، وإبن عمهما محمد عبد الهادي الشبراوي، ولايزال هناك مصاب واحد فقط ويدعي، وعمر عبد العزيز الشبراوي شقيق ثلاثه من المتوفين. 

فى السياق ذاته، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مسقط رأس المتوفين، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال استلام الجثامين لدفنهم بمسقط رأسهم في مقابر الأسرة.

واستقبلت مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، 5 ضحايا لحادث انقلاب من أعلى  كوبري جيهان بمدينة قويسنا، حيث توفى 4 أشخاص وأصيب آخر وجميعهم من أسرة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد ورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوه من مركز شرطة قويسنا الي موقع الحادث، وتم التعامل مع الحادث ورفع اثاره كما يتلقى المصابين الرعاية الطبية على يد فريق طبي بمستشفى قويسنا المركزي في المنوفية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لبيان سبب الحادث. 

محافظة المنوفية كوبري جيهان ارتفاع إعداد ضحايا الحادث ثلاثة وفيات واثنين مصابين مصرع وإصابة خمسة أسرة واحدة

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