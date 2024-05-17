الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى محافظة القاهرة

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائى

يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة عبر جوجل، خاصة بعدما حددت وزارة التربية والتعليم في مصر ظهور النتيجة بالألوان، بحيث سيكون بجانب كل مادة اللون، وهو الذي يشير إلى المجموع التقريبي الذي قد حصل عليه في العام الدراسي 2023/ 2024، وطبقا مع العلم بأن عددا من الطلاب انتهوا من تأدية الامتحانات في الأسبوع الماضي، وفي ترقب النتيجة بفارغ الصبر.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة

وينشر "الدستور" في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة رابعة ابتدائي محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط

وإذا كنت تريد التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط، فإن هذا سيكون عبر المدرسة التابع لها الطالب، التي ستوضح مجموع الطالب بالألوان، أما إذا كان الشخص يريد من الموقع الإلكتروني فهذا سيستوجب وجود الرقم القومي فقط، وذلك مع العلم بأن عدد المواد التي ستضاف إلى للمجموع 5 مواد، هي مادة اللغة العربية- العلوم- مادة الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- اللغة الإنجليزية، وذلك بجانب هناك مواد لا تضاف للمجموع، هي 4 مواد ولكن يكون بها نجاح ورسوب وهي كالآتي:

  • مادة القيم واحترام الآخر
  • مادة التربية الدينية
  • مادة المهارات المهنية
  • مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

  1. ادخل على بوابة التعليم الأساسي (اضغط من هنا).
  2. اختر نتيجة سنوات النقل
  3. قم بتحديد نتيجة الصف الرابعة الابتدائي
  4. ثم حدد الفصل الدراسي الثاني
  5. ضع الرقم القومي للطالب الذي يوجد أعلى شهادة الميلاد مكون من 14 رقما
  6. اضغط على الاطلاع على النتيجة
  7. تظهر النتيجة بعد 5 ثوان.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024

  • اللون الأزرق سيكون الطالب متفوقا وحصل على مجموع بين 85 و100.
  • اللون الأخضر سيكون الطالب ممتازا وقد حصل على مجموع  يتراوح بين 65 و84.
  • اللون الأصفر يوضح أن مستوى الطالب متوسطا وقد حصل على مجموع يتراوح بين 50 و64.
  • اللون الأحمر سوف يوضح أن الطالب سيكون راسبا وحصل على مجموع أقل من 50 درجة.
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