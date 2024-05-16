جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يؤدي طلاب الشعبة علمي علوم الثانوية العامة امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

جاء جدول امتحانات طلاب الشعبة الرياضيه بالثانوية العامة، يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وعن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، جاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية: يكون عدد الأسئلة 56 سؤالا 4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛

واللغات الأجنبية الأولى:يكون الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات



وجاءت المواد العلميةالفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة:

تكون عبارة عن اختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالاو4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

والمواد الأدبية:التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق:

تكون الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.



ومواد الرياضيات:الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

جدول توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة