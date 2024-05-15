ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عبر محرك البحث جوجل، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو المواد الأساسية.

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام.

اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024.

الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس.

ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

مادة اللغة العربية 80 درجة.مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، مادة الفيزياء 60 درجة، مادة الكمياء 60 درجة، مادة الأحياء 60 درجة.مادة التاريخ 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، مادة الديناميكا 30 درجة، مادة الاستاتيكا 30 درجة، مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة