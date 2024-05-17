متاح الآن.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

يحرص طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور على معرفة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة عبر جوجل، حيث يعد الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني لعام 2024 بالاسم فقط وهي من الأمور الهامة التي ستشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلبة في جمهورية مصر العربية، وتأتي هذه الفترة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث سيتطلع الجميع لمعرفة كافة النتائج والاطمئنان بالمستوى الأداء الأكاديمي لأبنائهم.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

في هذا المقال، تنشر "الدستور" في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي بالترم الثاني 2024 وتكون باستخدام الاسم فقط، وذلك بالإضافة للخطوات الواجب اتباعها للحصول على النتيجة بشكل سريع ودقيق.

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 بالاسم فقط

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية في مصر بتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي الترم الثاني 2024، حيث يتاح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال الإنترنت باستخدام الاسم فقط، فيما سيلي الخطوات الواجب اتباعها:

يجب على الطلاب وأولياء الأمور القيام بزيارة البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي عبر الرابط التالي: من هنا.

ثم عقب الدخول إلى الموقع، سيتم اختيار المرحلة التعليمية المناسبة، وتكون هي المرحلة الإعدادية في هذه الحالة.

وسيتم اختيار الصف الثالث الإعدادي ما بين الخيارات المتاحة.

ويجب الضغط على قائمة الفصل الدراسي الثاني.

ثم سيتم تحديد العام الدراسي الحالي، وهو 2023-2024.

ويجب إدخال البيانات المطلوبة مثل: (الاسم، الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب، بالإضافة إلى الإدارة التعليمية التابع لها).

واخيرا عقب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، سيتم الضغط على قائمة “عرض النتيجة” لعرض النتائج فورًا.

رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بتوفير رابط مباشر للاستعلام عن كافة نتائج التعليم الأساسي بالترم الثاني 2024 من أجل تسهيل الوصول للنتائج، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور لاتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج: