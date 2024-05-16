الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بوابة الأزهر الشريف.. برقم الجلوس الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يبحث الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الافتراضي على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، عقب انتهاء امتحانات الأزهر الشريف، حيث بدأ كثير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية وكيفية الحصول عليها برقم الجلوس.

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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى أول أيامها

وتتيح بوابة الأزهر الشريف النتيجة لكل المراحل التعليمية في كل المحافظات عبر منصتها الرسمية، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

وطريقة الاستعلام عن النتيجة من بوابة الأزهر الشريف 2024 هي كالآتى:

أولا: الدخول إلى البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من هنــــــا.
ثانيا: الضغط على أيقونة النتائج.
ثالثا: اختيار أيقونة نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الأول 2024.
رابعًا: اختيار المرحلة الصف الأول الإعدادي.
خامسا: اختيار المنطقة والمحافظة.
سادسا: إدخال وكتابة رقم الجلوس للمستعلم.
سابعا: الضغط على بحث ليتم عرض النتيجة مباشرة بالنسبة المئوية.

وبدأت أمس امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وفق الجدول الذي وضعه قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تبدأ الامتحانات أمس الأربعاء 15 مايو 2024، وتستمر حتى 22 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الحكومية الأسبوع المقبل.

 

وجاء جدول امتحانات الإعدادية الأزهرية كالآتى: 

امتحان الفقه - امتحان اللغة العربية نحو وصرف: يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.
امتحان القرآن الكريم وتجويده - امتحان الثقافة الإسلامية: يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.
امتحان اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة - امتحان الهندسة: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.
امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم: يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024.
امتحان الجبر - التربية الفنية - امتحان الحاسب الآلي: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.
امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

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