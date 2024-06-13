"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 251 لسنة 2024 بشأن توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني)، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024،

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 251 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ «قانونى مشترك» بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى ما عرضته لجنة تصدير البطاطس ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 16/5/2024 ؛ قرر:

(المادة الأولى) توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني)، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024، وهى:1 نهضة مصر للتصنيع الزراعى 29842 70 ش جامعة الدول العربية - المهندسين- الجيزة. 2 المصرية للخدمات الزراعية والتجارة إيجاست (حاتم سعد زكى السعدى 44175 116 طريق الحرية - برج الوطنية - الشلالات - باب شرق - الإسكندرية 3 أحمد عبد الله محمود نانة للاستيراد والتصدير 12130 9 تنظيم شارع النصر - شقة رقم (204)- عمارة رقم 13 - قسم المنشية - الإسكندرية 4 النجار جروب للاستيراد والتصدير (محمد السيد محمد السيد النجار) 600013087 قرية محلة صا - مركز شبراخيت - البحيرة.

(المادة الثانية) توقف المحطات التابعة للشركات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والتى تم تشغيل اللوطات المصابة بها ؛ عن تشغيل البطاطس للتصدير إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني)؛ وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024 (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.