"الداخلية" توجه ضربة لـ"مافيا" تسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، متهمين بإدارة مجموعتين عبر تطبيق "واتس آب"، والزعم بقدرتهما على تسريب امتحانات الثانوية العامة.

تفاصيل القبض على المتهمين

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة المجموعتين المشار إليهما، مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل لإدارتهما المجموعتين المُشار إليهما"، محفظة إلكترونية بداخلها مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.