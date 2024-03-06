"طردني من البيت بسبب التوابل".. سيدة تطالب بالطلاق للضرر

"توابل وبهارات الطعام كانت السبب في طردي من منزل الزوجية بلا رجعة" بهذه الكلمات بدأت “حنان.ك” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد رفض زوجها عودتها.



وقال “الزوجة” في دعواها: تزوجت وأنا في عمر الخامسة والثلاثون من رجل أرمل ولديه ٣ أبناء من زوجته الأولى وأحسنت رعايتهم لمدة ٧ سنوات وأنا تحت خدمتهم وكأنهم أولادي.

واستكملت حنان: “بعد زواجنا بفترة شجعت زوجي على فتح مشروع يزود دخلنا، وبالفعل تمكنا من فتح مكتبة قريبة من محل سكنا، وبمجهودي وتعبي أصبحت من أكبر المكاتب بالمنطقة، وكانت حياتنا طبيعية للغاية خالية من أي مشاكل، حتى شاهد زوجي بالمكتبة كيس به مجموعة متنوعة من التوابل فأخبرته بأن جارنا صاحب محل العطارة من قام بإعطائهم لي كهدية بمناسبة شراءه الكثير من البضائع من السودان، كما أوضحت له بأنه قام بإعطاء الكثير من المحلات مثلي”.



واستكملت الزوجة: “كان لزوجي رد فعل غريب فتشاجر معي واتهمني في سمعتي وشرفي أمام الجميع كما اتهمني بسوء الأخلاق ولهذا السبب تأخرت في الزواج، كنت في حالة من الصدمة ولم أتخيل ما فعله وقررت ترك منزل الزوجية والمغادرة حفاظا على كرامتي”.

وتابعت: “برغم ذلك لم يحضر لمصالحتي بل تحدث عني أمام القريب والغريب وخاض في شرفي وعرضي وقام أحد أقاربي بالتسجيل له صوت وهو يتحدث عني ويصفني بأبشع الصفات لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضده”.