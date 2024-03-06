الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"طردني من البيت بسبب التوابل".. سيدة تطالب بالطلاق للضرر

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"توابل وبهارات الطعام كانت السبب في طردي من منزل الزوجية بلا رجعة" بهذه الكلمات بدأت “حنان.ك” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد رفض زوجها عودتها.


وقال “الزوجة” في دعواها: تزوجت وأنا في عمر الخامسة والثلاثون من رجل أرمل ولديه ٣ أبناء من زوجته الأولى وأحسنت رعايتهم لمدة ٧ سنوات وأنا تحت خدمتهم وكأنهم أولادي.

 

واستكملت حنان: “بعد زواجنا بفترة  شجعت زوجي على فتح مشروع يزود دخلنا، وبالفعل تمكنا من فتح مكتبة قريبة من محل سكنا، وبمجهودي وتعبي أصبحت من أكبر المكاتب بالمنطقة، وكانت حياتنا طبيعية للغاية خالية من أي مشاكل، حتى شاهد زوجي بالمكتبة كيس به مجموعة متنوعة من التوابل فأخبرته بأن جارنا صاحب محل العطارة من قام بإعطائهم لي كهدية بمناسبة شراءه الكثير من البضائع من السودان، كما أوضحت له بأنه قام بإعطاء الكثير من المحلات مثلي”.


واستكملت الزوجة: “كان لزوجي رد فعل غريب فتشاجر معي واتهمني في سمعتي وشرفي أمام الجميع كما اتهمني بسوء الأخلاق ولهذا السبب تأخرت في الزواج، كنت في حالة من الصدمة ولم أتخيل ما فعله وقررت ترك منزل الزوجية والمغادرة حفاظا على كرامتي”. 

 

وتابعت: “برغم ذلك لم يحضر لمصالحتي بل تحدث عني أمام  القريب والغريب وخاض في شرفي وعرضي وقام أحد أقاربي بالتسجيل له صوت وهو يتحدث عني ويصفني بأبشع الصفات لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضده”.

محكمة الأسرة بزنانيري الطلاق للضرر مشروع منزل الزوجية

مواد متعلقة

"بخله وصل للأكل".. سيدة تطلب خلع زوجها لمنعها من إلحاق ابنهما بمدرسة "انترناشونال"

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

عطل فنى يضرب فيسبوك

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

رويتز: قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30717 شهيدًا و72156 جريحًا

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية