الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد "القياس والمعايرة" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا

المعهد القومي للقياس
المعهد القومي للقياس والمعايرة

شارك المعهد القومي للقياس والمعايرة في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا لإحياء الذكرى السنوية لتوقيع "اتفاقية المتر" الدولية بباريس والتي أبرمت عام 1875، ويحتفل بها سنويًا في العشرين من مايو من كل عام.


وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للقياس والمعيرة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية توفر الأساس المتجانس لنظام القياس بالعالم والذي يدعم الاكتشاف العلمي والابتكار والتصنيع والتجارة الدولية وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة العالمية.

وأضاف البيان أن موضوع اليوم العالمي للمترولوجيا لهذا العام جاء تحت عنوان "نقيس اليوم لغد مستدام"، وتم اختيار هذا الموضوع نظرًا لزيادة التحديات الخاصة بالاقتصاد العالمي المستدام. 


وأشار البيان، إلى عدة أمثلة على هذه التحديات والتي من أهمها: قياس الطاقة المستخدمة في المصانع والبنايات وشبكة المواصلات وإدارة استهلاك الموارد المستخدمة في الزراعة والغابات، وتحديد مصادر التلوث، وتحديد الأهداف لحماية البيئة، مؤكدًا أن القياسات الدقيقة المنبعثة من المركبات واستهلاك الوقود تعد أمرًا حيويًا يجب تنظيمه وتصميم خيارات النقل المستدامة، وأن القياسات الدقيقة تدعم تقييم وإدارة عمليات التصنيع والحماية البيئية وتدوير النفايات مما يسهم في تحسين الإشراف البيئي.

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يذكر أن معاهد القياس الوطنية تعمل باستمرار في تطوير علم القياس من خلال تحديث تقنيات قياس جديدة والتحقق من صحتها على المستوى المطلوب، كما تشارك المعاهد الوطنية للقياس في مقارنات دولية والتي ينسقها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) لضمان تجانس وموثوقية نتائج القياس في جميع أنحاء العالم.


وتقوم المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بتطوير التوصيات الدولية، والتي تهدف إلى موائمة وتنسيق المتطلبات في جميع أنحاء العالم في العديد من المجالات، كما تقوم المنظمة الدولية (OIML) بإدارة نظام منح الشهادات (OIML-CS) الذي يسهل القبول الدولي والتجارة العالمية لأدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية.


يشار إلى أن المعهد القومي للقياس والمعايرة يعمل في إنشاء وحفظ وتطوير أئمة القياس الأساسية في مصر، ويوفر المعهد العديد من الخدمات للمعامل والمختبرات في شتي المجالات الصناعية والطبية والزراعية للقطاع الخاص والحكومي مثل: المعايرات، والاختبارات، والاستشارات، والتدريب، واختبارات الكفاءة الفنية، وإنتاج المواد المرجعية.

المعهد القومي للقياس والمعايرة اليوم العالمي للمترولوجيا اتفاقية المتر الدولية بباريس المعهد القومي للقياس والمعيرة الاكتشاف العلمي التصنيع والتجارة الدولية

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