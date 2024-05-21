الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل استعدادات محافظة السويس لانطلاق امتحانات الثانوية العامة (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وضعت محافظة السويس خطة للاستعداد لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، خلال اجتماع عقده محافظ الإقليم اللواء عبد المجيد صقر.

تفاصيل الاجتماع 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات التنفيذية والأحياء ومديرية التربية والتعليم  لتحقيق الراحة لجميع أبنائنا من الطلاب والطالبات وتوفير الجو الهادئ والآمن لجميع اللجان والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة، خلال فترة الامتحانات.

وشدد صقر خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور رؤساء الأحياء ومدير مديرية التربية والتعليم ومستشار المحافظ لشئون التعليم والشبكة الوطنية للطوارئ على الاستعداد الجاد لاستقبال الامتحانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

كما وجه محافظ السويس، بتنظيم لجان من الداخل والخارج، مكلفا رؤساء الاحياء والشبكة الوطنية بالمرورعلي جميع اللجان للتأكد من جاهزيتها، والمتابعة المستمرة للمدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

وشدد المحافظ على القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والتربية والتعليم لتجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى وتكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وتواجد سيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارات المطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.

وكلف محافظ السويس، بمتابعة الامتحانات منذ وصول أسئلة الامتحانات،وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلبة للامتحانات، مشددا على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج المدارس التي بها لجان الامتحانات والمناطق المحيطة بها  قبل بدء الامتحانات.

وأكد المحافظ، على قطاع الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، مشددا على جميع القيادات المعنية ورؤساء الأحياء بأهمية تقديم جميع التسهيلات لتوفيرسبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان على مستوي الإدارات التعليمية بالأحياء.

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