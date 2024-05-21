الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعات ومحاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

استمرار المراجعات
استمرار المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بإدارة أبشواي التعليمية، في جميع المواد الدراسية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية.

استمرار المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومتابعة وإشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض وكيل الإدارة وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة أبشواي التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة  أبشواي التعليمية.

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية بقاعة نقابة المعلمين بأبشواي طريق زيد أمام جمعية الإصلاح الزراعي إدارة أبشواي  التعليمية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم برسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

قام بتقديم محاضرة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١مايو 2024م  فى مادة الإحصاء، الأستاذ رأفت رشدان والأستاذ أحمد عز المحاضرة الثانية لغة انجليزية.

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المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة الفيوم الصف الثالث الثانوي العام وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة

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