استدعاء موظفي فندق لسماع أقوالهم في سقوط فتاة من الطابق الـ 26 ببولاق أبوالعلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم السبت، استدعاء موظفي فندق شهير لسماع أقوالهم في سقوط فتاة من الطابق الـ26 في إحدى الفنادق التابعة لوسط القاهرة.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أنها في العقد الثالث من العمر مصابة بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالعظام والرأس مما أسفر عن الوفاة في الحال.





وأمرت النيابة باستدعاء بعض موظفي الفندق وزملاء المتوفاة لسؤالهم حول الواقعة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج الفندق، واستكمال التحريات.



وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها.



واستمعت النيابة لأسرة المتوفاة لسؤالهم حول الواقعة، ونفو وجود شبهه جنائية في الحادث.



شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق أبو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وحرر محضر بالحادث.