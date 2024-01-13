السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل ابن عمه في بولاق الدكرور

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل ابن عمه، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لعدم تسديد مبلغ اقترضه منه في بولاق الدكرور.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل عامل على يد نجل عمه "مقاول" بسلاح أبيض" سكين" في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، أن الضحية اقترض مني مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وعندما طالبته رفض السداد،"قالي اصبر عليا شوية مش معايا فلوس"، حينها شعرت أنه هيأكل حقي، فتشاجرت معه، مما دفعني استل سلاح أبيض (سكين) وطعنته، فسقط قتيلا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية "نجل عمه" بسبب مبلغ مالي نحو 5 آلاف جنيه حيث اقترض الضحية منه مبلغ مالي، وماطله في السداد، ففي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها سدد المتهم له طعنة نافذة في الصدر باستخدام (سكين)، فسقط قتيلا في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وأشارت التحريات إلى أن خلافات مالية أدت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة قتل ابن عمه بولاق الدكرور مقاول

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