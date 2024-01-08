الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة في المرج

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى منطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت قد أرسلت النيابة المضبوضات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم مسجل جنائيًا اعتاد الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المرج،  وعثر بحوزته (2.100 كجم لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع").

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.

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