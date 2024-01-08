الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبوالعلا

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة بولاق  أبوالعلا الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائقَين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما مبالغ مالية، وعملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

نيابة بولاق أبو العلا العملة السوق المصرفي عملات أجنبية ومحلية

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