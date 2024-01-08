حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبوالعلا

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائقَين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما مبالغ مالية، وعملات أجنبية ومحلية.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.