الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خليفة كلوب.. 3 تحديات تنتظر أرني سلوت في تدريب ليفربول

أرني سلوت
أرني سلوت

أعلن ليفربول، أمس الاثنين، تعيين الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري بعد 9 أعوام قضاها في صفوف النادي الإنجليزي.

وسيصبح سلوت أول مدرب من هولندا لنادي ليفربول، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسؤول عن الفريق في يوليو.

وينتظر المدرب الهولندي العديد من التحديات مع واحد من أكبر فرق العالم وإنجلترا، يستعرضها "الدستور" في السطور التالية:

تجديد عقود نجوم الفريق


على رأس هذه التحديات الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والذي يتمثل في أبرز نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد.


الثلاثي ينتهي عقودهم الصيف المقبل ولم يتوصل النادي حتى الآن على اتفاق لتمديد عقودهم، حيث يعتبروا من الركائز الأساسية في صفوف النادي منذ 2017.


وسيكون أول تحدي لسلوت إقناع الثلاثي بتجديد عقودهم لمواصلة مشوارهم مع الريدز وقيادته للتتويج بالبطولات.

 

تحقيق البطولات

 

لم يعرف ليفربول طعم تحقيق البطولات في أخر عامين والذي خيبوا أمال الجماهير، حيث حقق الفريق بطولة واحدة وكانت الموسم الحالي وهي كأس الرابطة.

ويغيب عن الفريق بطولة الدوري منذ خمس سنوات عن أخر تتويج في موسم 2019-2020، بينما يغيب عن دوري أبطال أوروبا منذ أخر لقب حققه في 2018-2019.

ويطمح سلوت في العودة بليفربول إلى منصات التتويج بداية من الموسم الجديد مثلما مع فعل مع أيندهوفن الذي غاب سنوات عن التتويج قبل مجيئه.

 

حل مشاكل الفريق والتعاقدات


سيحاول سلوت إعادة هيكلة الفريق بداية من القوام الأساسي له، حيث عاني الريدز مؤخرًا من مشاكل في خط الدفاع والهجوم وعلى رأس هذه المشاكل المدافع الثاني.

حيث لم يستقر كلوب على الدفع بمدافع ثاني بجوار فان دايك حيث أصيب ماتيب طيلة الموسم وأيضًا كوناتي بما اضطره لتصعيد المدافع الشاب كوانساه.

وسيحاول سلوت التعاقد مع مدافع للعب بجوار فان دايك لحل هذه المشكلة، كما سيكون أبرز تحدياته خط الهجوم وعلى رأسهم داروين نونيز مهاجم الفريق.

وعانى الفريق من ضياع العديد من الفرص حيث من الممكن أن يقوم المدرب بجلسات وتدريبات خاصة مع اللاعبين أو التعاقد مع مهاجم جديد.

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