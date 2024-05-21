الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يستمر محمد صلاح "نجم ليفربول الأول" فى عهد آرنى سلوت؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح قائد منتخب مصر لخوض غمار تجربة جديدة في ليفربول، مع المدير الفني الجديد للفريق الهولندي أرني سلوت.

وأعلن أمس النادي الإنجليزي تعيين سلوت مدربًا للفريق، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات داخل صفوف الريدز.

ويسعى النجم المصري لفتح صفحة جديدة مع المدرب الثاني له في الفريق الإنجليزي، الذي يستعد صلاح لتمديد عقده معه خلال الأيام المقبلة.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض في تقرير هل يستمر محمد صلاح «نجم ليفربول الأول» في عهد آرني سلوت؟ 

 

أرقام صلاح تفرض نفسها بقوة على سلوت

 

تفرض أرقام محمد صلاح القياسية ومساهامته التهديفية كل موسم نفسها على أي مدرب، يلعب مع الدولي المصري وبالأخص في ليفربول.

صلاح منذ وصوله في 2017 إلى ليفربول وهو هداف الفريق الأول بل أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف سواء بتسجيلها أو صناعتها.

صلاح سجل 250 هدفًا أو أكثر في 7 مواسم من أصل 1000 هدف سجله ليفربول بجميع المواسم وهو ما يجعله سلاح كبير للمدرب الهولندي القادم.

 

صلاح مشروع سلوت في ليفربول

 

فيما أكدت التقارير الصحفية، أن المدرب الهولندي سلوت طلب تمديد عقد صلاح مع ليفربول وسط أنباء عن عروضه السعودية لاستقطابه.

وأشارت التقارير، أن سلوت يعتبر صلاح واحد من أهم بل حجر أساس مشروعه الجديد في ليفربول خلال السنوات المقبلة.

ووضع سلوت صلاح على رأس أولوياته في الفترة المقبلة للمناقشة معه حول طريقة اللعب، وكيفية التدرب عليها الموسم المقبل.

مركز جديد قد يجعل صلاح ينفجر تهديفيًا

قالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية منذ أسابيع، إن سلوت المدير الفني الجديد لليفربول الذي يعتمد في طريقة لعبه على 4-2-3-1 سيحاول تغيير مركز الدولي المصري.

وأشار التقرير، إلى أن سلوت سيحاول الاستفادة من قدرات صلاح التهديفية وأيضًا صناعته للأهداف في مركز رقم “10” تحت رأس الحربة على مشاركته في مركز الجناح.

كما سيحاول سلوت توظيف صلاح في مركز المهاجم الوهمي والاعتماد على سرعاته وإنهاءه الرائع في تسجيل الأهداف.

ليفربول صلاح محمد صلاح سلوت آرني سلوت

مواد متعلقة

بعد إعلان تعيينه رسميًا.. ماذا حقق آرنى سلوت قبل قيادة ليفربول؟

محمد صلاح يلمح لاستمراره مع ليفربول الموسم المقبل

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى