هل يستمر محمد صلاح "نجم ليفربول الأول" فى عهد آرنى سلوت؟

يستعد محمد صلاح قائد منتخب مصر لخوض غمار تجربة جديدة في ليفربول، مع المدير الفني الجديد للفريق الهولندي أرني سلوت.

وأعلن أمس النادي الإنجليزي تعيين سلوت مدربًا للفريق، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات داخل صفوف الريدز.

ويسعى النجم المصري لفتح صفحة جديدة مع المدرب الثاني له في الفريق الإنجليزي، الذي يستعد صلاح لتمديد عقده معه خلال الأيام المقبلة.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach، formally taking up the position on June 1، 2024، subject to a work permit 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 20، 2024

“الدستور” في السطور التالية يستعرض في تقرير هل يستمر محمد صلاح «نجم ليفربول الأول» في عهد آرني سلوت؟

أرقام صلاح تفرض نفسها بقوة على سلوت

تفرض أرقام محمد صلاح القياسية ومساهامته التهديفية كل موسم نفسها على أي مدرب، يلعب مع الدولي المصري وبالأخص في ليفربول.

صلاح منذ وصوله في 2017 إلى ليفربول وهو هداف الفريق الأول بل أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف سواء بتسجيلها أو صناعتها.

صلاح سجل 250 هدفًا أو أكثر في 7 مواسم من أصل 1000 هدف سجله ليفربول بجميع المواسم وهو ما يجعله سلاح كبير للمدرب الهولندي القادم.

صلاح مشروع سلوت في ليفربول

فيما أكدت التقارير الصحفية، أن المدرب الهولندي سلوت طلب تمديد عقد صلاح مع ليفربول وسط أنباء عن عروضه السعودية لاستقطابه.

وأشارت التقارير، أن سلوت يعتبر صلاح واحد من أهم بل حجر أساس مشروعه الجديد في ليفربول خلال السنوات المقبلة.

ووضع سلوت صلاح على رأس أولوياته في الفترة المقبلة للمناقشة معه حول طريقة اللعب، وكيفية التدرب عليها الموسم المقبل.

مركز جديد قد يجعل صلاح ينفجر تهديفيًا

قالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية منذ أسابيع، إن سلوت المدير الفني الجديد لليفربول الذي يعتمد في طريقة لعبه على 4-2-3-1 سيحاول تغيير مركز الدولي المصري.

وأشار التقرير، إلى أن سلوت سيحاول الاستفادة من قدرات صلاح التهديفية وأيضًا صناعته للأهداف في مركز رقم “10” تحت رأس الحربة على مشاركته في مركز الجناح.

كما سيحاول سلوت توظيف صلاح في مركز المهاجم الوهمي والاعتماد على سرعاته وإنهاءه الرائع في تسجيل الأهداف.