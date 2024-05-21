بعد إعلان تعيينه رسميًا.. ماذا حقق آرنى سلوت قبل قيادة ليفربول؟

أعلن نادي ليفربول الانجليزي التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت، في منصب المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، والذي أعلن في وقت سابق رحيله عن هذا المنصب.

ومن المقرر أن يبدأ آرني سلوت مهام عمله مع الريدز يوم 1 يونيو المقبل وفقًا لبيان النادي، بشرط حصوله على تصريح العمل في انجلترا.

وترصد «الدستور» ماذا قدم آرني سلوت قبل تولي قيادة ليفربول؟

مسيرة آرني سلوت لاعبًا

بدأ آرني سلوت مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم مع نادي بي إي سي زفوله تحت 19 عامًا وانتقل منه للفريق الأول بالنادي في صيف 1995، وقضى 7 مواسم مع النادي قبل أن ينضم لفريق ناك بريدا في صيف 2002، وبعد 5 مواسم مع النادي انضم لفريق سبارتا روتردام وأعير منه في صيف 2009 لنادي زفوله وقضى موسمًا بالنادي معارًا ثم انضم بشكل كامل في صفقة انتقال حر ولعب 3 مواسم قبل أن يعتزل في 2013.

وحقق آرني سلوت لقب دوري الدرجة الثانية الهولندي مع نادي زفوله في عامي 2002، و2012، كما حصد جائزة أفضل لاعب في نادي زفوله في موسم 2011-2012.

مسيرة آرني سلوت التدريبية

آرني سلوت انطلق في مسيرته التدريبية بمجرد اعتزاله كرة القدم، وتولى تدريب فريق زفوله للشباب في صيف 2013 واستمر مع الفريق لمدة موسم كامل ورحل في نهاية الموسم، ثم انتقل لتولي منصب المدرب المساعد لنادي كامبور بين صيف 2014 وأكتوبر 2016، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق من أكتوبر 2016 وحتى 30 يونيو 2017.

وبعد رحيله عن فريق كامور، تولى آرني سلوت منصب المدرب المساعد لفريق إيه زد ألكمار الهولندي بين يوليو 2017 ويونيو 2019، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق حتى ديسمبر 2020، ثم رحل عن الفريق وظل بدون فريق حتى تولى تدريب فينورد في صيف 2021 واستمر معهم حتى نهاية الموسم الحالي.

ماذا قدم آرني سلوت خلال مسيرته التدريبية؟

خاض آرني سلوت 210 مباريات خلال مسيرته التدريبية، حقق الفوز خلالها في 131 مباراة وتعادل في 44 وخسر 35 مباراة، سجلت الأندية التي دربها 473 هدفًا وسكنت شباكها 214 هدفًا.

ماذا قدم آرني سلوت مع فينورد؟

ومع فينورد، خاض سلوت 148 مباراة فاز في 97 وتعادل في 27 وخسر 24 أخرى، وسجل فينورد تحت قيادته 346 هدفًا وسكنت شباكه 156.

ألقاب آرني سلوت خلال مسيرته التدريبية

وحقق آرني سلوت لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي رفقة فينورد، وأتبعه بلقب كأس هولندا في الموسم الجاري.