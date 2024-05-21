كاف يصدم اتحاد الكرة بشأن المشاركين فى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كشفت تقارير صحفية عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة البطولة المغربية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي حددت 15 يونيو المقبل كموعد أخير لتقديم الاتحادات الأعضاء أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن يطلب الكاف من الاتحادات تحديد أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية قبل التاريخ المحدد.

وضمن الزمالك المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل بعد تحقيقه لقب البطولة على حساب نهضة بركان المغربي بعدما فاز عليه بهدف دون رد وحقق اللقب بأفضلية تسجيل الهدف خارج الأرض.

وفي حالة تحقيق الزمالك مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، سيتنازل عن المشاركة في الكونفدرالية مقابل اللعب في دوري الأبطال.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، وفي حالة تتويجه باللقب سيضمن بشكل رسمي المشاركة في البطولة في الموسم المقبل.