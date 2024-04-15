منخفض مطير.. أخبار تعليق الدراسة في الإمارات وعمان

شهدت عددا من دول الخليج، حالة عدم استقرار جوي وفقاً للمركز الوطني للأرصاد والتي يتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار على المناطق الجنوبية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

تعليق الدراسة في الامارات

-أعلنت حكومة دولة الإمارات، الاثنين، عن قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية بالدولة، وذلك ليومين.

-يأتي هذا القرار حرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، نظرًا للظروف الجوية الحالية.

وسيتم تطبيق نظام التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بعدما لقي 16 شخصًا مصرعهم على الأقل، معظمهم من التلاميذ، جراء السيول التي اجتاحت سلطنة عُمان منذ الأحد، والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة.

وارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصًا بعد العثور على جثث 3 أشخاص وطفل يوم الإثنين.

كان 12 من بين القتلى قد لقوا مصرعهم جراء انجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنون وأجنبي وتسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية.

تعليق الدراسة في عمان



كما شهدت عمان منذ الاحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى حدوث سيول في مناطق مختلفة من شمال وشرق البلاد.

تم إغلاق المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات يوم الإثنين، حيث تلقى الطلاب دروسهم عبر الإنترنت.

تدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد لإنقاذ المواطنين العالقين بسبب الفيضانات.

من المتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها في سلطنة عُمان يوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.

الذروة في مسقط غدا الثلاثاء

وتشهد مسقط غدا الثلاثاء، ذروة الحالة الجوية التي تتاثر بها سلطنة عمان ، ما ادى الى تحذير سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط من طقس يوم غدٍ الثلاثاء في سلطنة عُمان.

وأوضح بيان للسفارة أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني تشير إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء، مهيبةً بمواطني السعودية المتواجدين في سلطنة عُمان ضرورة توخي الحيطة والحذر.

وتسببت الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها مناطق عدة في سلطنة عُمان في حدوث سيول عارمة، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، في وقت لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الإثنين.

أمطار غزيرة وسيول فى السعودية



ورفع المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية درجة الإنذار إلى الأحمر، بشأن حالة الطقس المتوقعة على مختلف الأنحاء منها مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران حيث تشهد تلك المناطق أمطار غزيرة ورياح نشطة وجريان سيول، والتى قد تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة.