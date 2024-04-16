حسام الخولي: الدراسة المطروحة بـ"الشيوخ" حول تحديات القطن وزراعته قيمة

قال حسام الخولي ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بالمجلس حول التحديات التي تواجه القطن وزراعته، هي دراسة قيمة، والموضوع يظهر من خارجه سهل ولكن في جوهره معقد ويحتاج إلى الدراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت استعراض محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.

وتابع الخولي: “يجب أن تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن والفلاح لا يزرعه لأن هناك أنواع أخرى تدر عليه ربح أكثر في الوقت الحالي”، مشددا على تضافر جهود الزراعة والصناعة والقطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن.

واختتم: “باتت هناك دول كثيرة تنتج القطن قصير التيلة، ولكن مصر تمتاز بالمنتج طويل التيلة، وفيما يخص هذا القطاع نجد أهمية للصناعة مماثلة للزراعة”.

من جانبه، قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والري واستغرقت وقتا طويلا لمناقشة كافة محاورها، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذي يرتبط تاريخيا بالمصريين، حيث كنا نزرع نحو ٢ مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادي للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصري، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة.

وأضاف الجبلي: “للأسف شهدت السنوات السابقة، تراجع كبير في زراعة القطن، حيث تراجعت مساحة زراعته إلى ٢٠٠ ألف فدان بعدما كانت ٢ مليون فدان، حيث تم استبدال زراعته بزراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب لاسيما وأن محصول القطن كان له فوائد عديدة وكان يوفر فرص عمل أيضا”.