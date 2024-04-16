الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025.. ومصاريف الدراسة بها

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محرك جوجل حاليا وذلك عقب فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للطلاب للعام المقبل 2024/2025 حيث يرغب أولياء أمور الطلاب في معرفة موعد التقديم وقيمة المصروفات الدراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025 خلال البيان الذي أصدرته لتوضح كيفية التقديم خلال العام الدراسي المقبل 2024/2025 حيث تتلخص الأوراق فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطفل المتقدم للدراسة حديثة الإصدار ومميكنة.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونا سارية.

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقديم ب 6 شهور على الأقل.. وذلك في حالة اختلافه عن المثبت في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

في حالة مخالفة أي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل المتقدم ولا يحق له المطالبة بقيمة مقدم المصروفات.



أخر موعد للتقديم في المدارس اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد للتقديم في المدارس اليابانية للدراسة خلال العام الدراسي المقبل 2024/2025 سيكون يوم 30 ابريل الجاري حيث تم فتح باب التقديم واستقبال طلبات التحاق الطلاب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024 ولمدة 15 يوم فقط.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمدارس اليابانية في كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) والتابع رسميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا يتعد نهائيا بالتقدم اليدوي ويجتاز الطفل مقابلة شخصية قبل قبوله بشكل رسمي.

مصاريف المدارس اليابانية

تتراوح مصاريف المدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025 نحو 15 الف و800 جنيه وبلغت قيمة الزي الرسمي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين بإجمالي 1950 جنيه أما الصف الرابع بإجمالي 750 جنيه.

وسن القبول سيكون بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول من 4 وحتى 5 سنوات إلا يوما.

وسن القبول سيكون بمرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني من 5 وحتى 6 سنوات إلا يوما.

وسن القبول سيكون بمرحلة الصف الأول الابتدائي من 6 وحتى 7 سنوات إلا يوما.

وسن القبول سيكون بمرحلة الصف الثاني الابتدائي من 7 وحتى 8 سنوات إلا يوما.

وسن القبول سيكون بمرحلة الصف الثالث الابتدائي من 8 وحتى 9 سنوات إلا يوما.

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