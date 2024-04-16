المدارس اليابانية في مصر.. تكلفتها واماكنها

فتحت وزارة التربية والتعليم تقديم المدرسة اليابانية اليوم الثلاثاء، والذي يستمر لمدة 15 يوم، ليتم اختيار الطلاب وفق بعض الشروط التي وضعتها الوزارة منذ بداية تدشين المدارس اليابانية عام 2018، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف المدرسة اليابانية واماكنها في مصر.

مميزات المدرسة اليابانية

يسعى أولياء الأمور إلى الحاق أبنائهم بمدارس مميزة ليكون ناتج التحصيل العلمي لديهم كبير، ومن اهم مميزات المدرسة اليابانية وهى المدارس الوحيدة في مصر التي تطبق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية - توكاتسو-، الذي يركزعلى بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ولا تتوقف مميزات المدارس اليابانية على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن أيضًا تهتم بمهاراته الاجتماعية لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بمتعة الحياة.

مصاريف المدرسة اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة مصاريف المدرسة اليابانية، وهي ١٧٢٠٠ جنيه ( سبعه عشر الفا جنيه مصرى و مئتان جنيه فقط لا غير)، وقد ارتفعت عن مصاريف المدرسة اليابانية العام الماضي والتي بلغت 15 ألفا و800 جنيه، وبلغت قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين، بإجمالي 1950 جنيهًا، أما الصف الرابع بإجمالي 750 جنيهًا.

موقع المدرسة اليابانية في المحافظات

م محافظة المدرسة العنوان 1 القاهرة المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر زهراء مدينه نصر مرحلة ال 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة 2 المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابه المتحجرة 3 المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1 شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق 4 المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2 مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة 5 المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3 مدينة المستقبل المجمع التعليمي 6 الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11 7 المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر الحى 11 الشماليات 6اكتوبر المنطقه الصناعيه 8 المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- بالسادس من اكتوبر • قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من اكتوبر 9 المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر مساكن دهشور امام المركز الطبي‏-السادس من اكتوبر 10 القليوبية المدرسة المصرية اليابانية ببنها قسم اول الجزء الجنوبي بنها 11 المدرسة المصرية اليابانية بالعبور مدينة العبورالحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية 12 الاسكندرية المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة اخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا 13 المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحى السكنى الاول أمام قصر ثقافة برج العرب 14 المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) الاسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية 15 البحيـــرة المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة 16 دميـــاط المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر 17 المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ قرية البساتين- مركز كفر البطيخ 18 الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية 19 المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي 20 المدرسةالمصرية اليابانية بجمصة جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين 21 المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد قرية الربع - تمي الامديد 22 الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة 23 المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية 24 المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية 25 المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان 26 الغربية المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية شارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى 27 المدرسة المصرية اليابانية بطنطا اخر مجمع الجلاء التعليمى 28 المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى

ويمكن لأولياء الامور الإطلاع على موقع المدرسة اليابانية في باقي محافظات الجمهورية من خلال زيارة موقع المدارس اليابانية التابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .