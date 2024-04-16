الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المدارس اليابانية في مصر.. تكلفتها واماكنها

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

فتحت وزارة التربية والتعليم تقديم المدرسة اليابانية اليوم الثلاثاء، والذي يستمر لمدة 15 يوم، ليتم اختيار الطلاب وفق بعض الشروط التي وضعتها الوزارة منذ بداية تدشين المدارس اليابانية عام 2018، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف المدرسة اليابانية واماكنها في مصر. 

مميزات المدرسة اليابانية 

يسعى أولياء الأمور إلى الحاق أبنائهم بمدارس مميزة ليكون ناتج التحصيل العلمي لديهم كبير، ومن اهم مميزات المدرسة اليابانية وهى المدارس الوحيدة في مصر التي تطبق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية - توكاتسو-، الذي يركزعلى  بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ولا تتوقف مميزات المدارس اليابانية على  المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن أيضًا تهتم  بمهاراته الاجتماعية لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بمتعة الحياة.

اليوم.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024 / 2025

تبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية فى المدارس

مصاريف المدرسة اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة  مصاريف المدرسة اليابانية، وهي  ١٧٢٠٠ جنيه ( سبعه عشر الفا جنيه مصرى و مئتان جنيه فقط لا غير)، وقد ارتفعت عن مصاريف المدرسة اليابانية العام الماضي والتي بلغت 15 ألفا و800 جنيه، وبلغت قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين، بإجمالي 1950 جنيهًا، أما الصف الرابع بإجمالي 750 جنيهًا.

موقع المدرسة اليابانية في المحافظات 

 

ممحافظةالمدرسةالعنوان
1القاهرةالمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصرزهراء مدينه نصر مرحلة ال 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة
2المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدةالقاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابه المتحجرة 
3المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق 
4المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة 
5المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3مدينة المستقبل المجمع التعليمي 
6الجيزةالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايدمحافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11
7المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبرالحى 11 الشماليات 6اكتوبر المنطقه الصناعيه 
8المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- بالسادس من اكتوبر• قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من اكتوبر 
9المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبرمساكن دهشور امام المركز الطبي‏-السادس من اكتوبر 
10القليوبية  
المدرسة المصرية اليابانية ببنهاقسم اول الجزء الجنوبي بنها  
11المدرسة المصرية اليابانية بالعبورمدينة العبورالحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية 
12الاسكندريةالمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزةاخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا
13المدرسة المصرية اليابانية ببرج العربالحى السكنى الاول أمام قصر ثقافة برج العرب 
14المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)الاسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية 
15البحيـــرةالمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسيقرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة
16دميـــاطالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدةمدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر
17المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخقرية البساتين- مركز كفر البطيخ 
18الدقهليةالمدرسة المصرية اليابانية ميت غمرطريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية
19المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيدمحافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي 
20المدرسةالمصرية اليابانية بجمصةجمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين 
21المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديدقرية الربع - تمي الامديد 
22الشرقيةالمدرسة المصرية اليابانية بكفر صقرالشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة
23المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيققسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية 
24المدرسة المصرية  
اليابانية بمدينة العاشر (1)المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية  
25المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2)مجاورة 72 العاشر من رمضان 
26الغربيةالمدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانيةشارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى
27المدرسة المصرية اليابانية بطنطااخر مجمع الجلاء التعليمى 
28المدرسة المصرية اليابانية بسمنودمحافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى 

 

ويمكن لأولياء الامور الإطلاع على موقع المدرسة اليابانية في باقي محافظات الجمهورية من خلال زيارة موقع المدارس اليابانية التابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني . 

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شروط وقواعد القبول للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2024

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1400 زيادة.. مصروفات المدارس اليابانية للعام الجديد 2023 - 2024

 

 

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