تبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية فى المدارس

تبدأ المدارس بداية من اليوم الثلاثاء، تطبيق المهام الأدائية لطلاب النقل، وهي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة.

يتضمن نظام التقييم الكلي للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويمثل التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة جزءًا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، ويقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، حيث يشرح المعلم المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، على أن يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.

وتتكون المهام الأدائية من مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، موزعة كالتالي: 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.

وشددت المديريات على أنه تتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ على ضوئه، ويتم تنفيذ المهمة داخل الفصل حيث يقوم المعلم بتوزيع عدد من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها بحيـث ينتهـي منهـا خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم.