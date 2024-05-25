نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ينتظر طالبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2024 موعد الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس في كل محافظة على حدة، حيث تحدد كل مديرية تربية وتعليم الموعد المناسب لها.

يمكنكم متابعة صفحات مديريات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الرسمية لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في محافظتكم أو الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس عبر «الدستور».

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، بإدخال رقم الجلوس.

البوابة الإلكترونية: يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم التابع لها.

الرسائل النصية: يمكن للطلاب إرسال رسالة نصية قصيرة برقم الجلوس إلى الرقم المخصص لكل محافظة للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة القاهرة.

وكان أدى طلبة إعدادية القاهرة 2024 امتحانات الترم الثاني كالتالي:

امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

امتحان مادة الدرسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 18-5-2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19-5-2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 20-5-2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.

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رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وكان ادى طلبة إعدادية الجيزة 2024 امتحانات الترم الثاني كالتالي:

السبت الموافق 18 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الأحد الموافق 19 من مايو 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين الموافق 20 من مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية.

الخميس الموافق 23 من مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة بورسعيد.

تمثل نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 حدثًا هامًا لطلاب مصر، حيث تُحدد مسارهم التعليمي المستقبلي، حيث تُصدر وزارة التربية والتعليم المصرية النتائج رسميًا بعد استكمال عملية التصحيح والتدقيق في جميع أوراق الاختبارات.