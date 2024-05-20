توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني وموعد إعلان النتيجة

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، وهو نفسها لجميع الاعوام السابقة سواء للمواد الأساسية أو التي لا تضاف للمجموع.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

واهتم لطلاب بالبحث عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 مع استمرار الامتحانات طوال الاسبوع الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.

جاء توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني الذي تستمر الامتحانات فيه حتى نهاية الاسبوع الجاري كالتالي:

توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024 مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024 درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمهم على 6 أسئلة مختلفة

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب 3 إعدادي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024

تستمر امتحانات الصف الثالث الاعدادي حتى الآن في أغلب محافظات الجمهروية، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات على الفور، على أن تعلن مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة نتيجة الشهادة الاعدادية فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع الامتحانات الجارية حتى الآن.

ويتم إعلان نتيجة تالتة إعدادي في كل محافظة على حدة كما جرت الامتحانات بجداول مختلفة من محافظة لاخرى، ويتم توفيرها الكترونيًا عبر البوابات الالكترونية للمحافظات، كما سيتم توفيرها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب.