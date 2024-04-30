الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الإقليمي

انقلاب ميكروباص -
انقلاب ميكروباص - آرشيفية

وقع حادث تصادم على الطريق الإقليمي إثر انقلاب سيارة ميكروباص وقد تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص إصابات مختلفة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بعمل المعاينات اللازمة للحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

txt

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية

وورد بلاغ لغرفة عمليات المرور تفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى، على الفور توجه رجال المرور لمكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات ونقل المصابين إلى المستفشى لإسعافهم.

تصادم الطريق الإقليمي انقلاب سيارة ميكروباص النيابة العامة حادث انقلاب ميكروباص

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس