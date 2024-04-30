إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث تصادم على الطريق الإقليمي إثر انقلاب سيارة ميكروباص وقد تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص إصابات مختلفة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بعمل المعاينات اللازمة للحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة عمليات المرور تفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى، على الفور توجه رجال المرور لمكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات ونقل المصابين إلى المستفشى لإسعافهم.