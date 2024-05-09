الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فعاليات تدريب وتشغيل 325 شابًا حديث التخرج في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي ختام فعاليات مشروع تحسين فرص تدريب وتشغيل الشباب لدى الغير الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والسيد نصار، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة، وعثمان عبدالرسول،  وكيل وزارة القوى العاملة، وممثل وزارة الأوقاف وممثلي الاتحاد الإقليمي والمجتمع المدني والشباب المتطوع بالمحافظة.

تدريب وتشغيل 325 شابًا

وأوضح كامل غطاس، أن المشروع يهدف إلى تدريب وتشغيل 325 شابًا حديث التخرج وعدد من ذوي الهمم في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا من أبناء كوم حمادة على بعض المهن مثل الحياكة - صيانة ماكينات الحياكة - التبريد والتكييف وغيرهم لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وأحداث التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ومن ثم المجتمع.

وتم خلال اللقاء، عرض فيديوهات قصيرة للمتدربين وعرض قصص النجاح التي يُحتذى بها ويمكن عرضها على متدربين جدد لبث روح العمل الحر والعزيمة بالبدء والسير نحو تشجيع المشروعات الصغيرة وفي الختام تم تكريم كل من ساهم في المشروع.

توفير فرص عمل للشباب 

وأكد السكرتير العام المساعد، دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتشجع الشباب على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من انتشار البطالة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تشغيل الشباب الشباب حديث التخرج دمنهور محافظة البحيرة السكرتير العام

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