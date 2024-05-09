الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة في البحيرة

قافلة سكانية
قافلة سكانية

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك ضمن توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع كلية التمريض جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة طبية مجانية 

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها: تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 415 مستفيدًا من بينها: "118 باطنة - 132 أطفال -  104 قلب وأوعية دموية - 61 حالة كشف الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة" كما تم عمل توعية حول سوء استخدام الأدوية ومخاطر الزواج المبكر والأمراض المزمنة.

وتم تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم عقد ندوة إرشادية حول أهمية التحصينات ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان السل والبروسيلا وأهمية التأمين الصحى من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، كما تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

وبقطاعي الأوقاف والأزهر الشريف تم ندوات حول الصحة وسلامة الإنسان وتربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة، وتم تنفيذ حملة لرفع مخلفات القمامة، حيث تم رفع 25 طنًا، بالإضافة إلى توزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

قافلة طبية بالمحمودية مركز المحمودية محافظة البحيرة صحة البحيرة الأزهر الشريف

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