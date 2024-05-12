الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 161687 طن قمح لموسم حصاد 2024 بالبحيرة

قمح
قمح

أكدت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التى تمر بها البلاد حاليًا. 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتُعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد القمح لشون وصوامع البحيرة 

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 161687 طنًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجَّهت نهال بلبع، بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

كما أشار محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توريد القمح محافظة البحيرة ددمنهور الدلنجات تموين البحيرة

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