حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية على أسواق البحيرة

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبدالعال مدير المديرية، من خلال حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بمركز شبراخيت، من ضبط والتحفظ على 200 عبوة منظفات منتهية الصلاحية، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، وضبط والتحفظ على 350 قطعة مخبوزات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليها أي بيانات أو علامات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

ضبط نصف طن دقيق مجهول المصدر

كما تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نصف طن دقيق مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم والعروض على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتم ضبط 100 علبة سجاير مجهول المصدر وبدون فواتير أومستندات تدل على مصدرها وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم ضبط كمية من السجائر داخل أحد المحلات التجارية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضرين بيع بأزيد والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتم تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة، كما تم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تم فحص عدد من شكاوى المواطنين والرد على الجهات المختصة، بالإضافة إلى المرور على شونة استلام القمح ومتابعة سير العمل بها والتنبيه بالالتزام بالضوابط والقرارات التموينية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.