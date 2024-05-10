شون وصوامع البحيرة تستلم 147 ألف طن قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التى تمر بها البلاد حاليًا.

قالت بلبع إن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد محصول القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أعلنت عن أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 147018 طنًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا، من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

من جهته، قال المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.