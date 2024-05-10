اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز في البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز محافظة البحيرة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي الملقة وزهرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لقريتيِّ الملقة التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة وقرية التمامة التابعة للوحدة المحليه لقرية منشأة بولين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة العديد من المخططات التفصيلية للعديد من القرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باعتماد المخطط التفصيلي لقريتي فرنوي التابعة للوحدة المحلية لمحلة فرنوى وقرية أم حكيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بشبراخيت، وكذلك تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحرفة التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بدائرة مركز أبو حمص.

كما قامت نائب محافظ البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة ثروت التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز أبوالمطامير.

اعتماد المخططات الاستراتيجية

وصرَّحت منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام.

كما أكدت المهندسة منال عبدالمنعم، أنه تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.