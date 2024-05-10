الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز في البحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز محافظة البحيرة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي الملقة وزهرة 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لقريتيِّ الملقة التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة وقرية التمامة التابعة للوحدة المحليه لقرية منشأة بولين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة العديد من المخططات التفصيلية للعديد من القرى خلال الفترة القليلة المقبلة. 

كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باعتماد المخطط التفصيلي لقريتي فرنوي التابعة للوحدة المحلية لمحلة فرنوى وقرية أم حكيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بشبراخيت، وكذلك تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحرفة التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بدائرة مركز أبو حمص. 

كما قامت نائب محافظ البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة ثروت  التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز أبوالمطامير. 

اعتماد المخططات الاستراتيجية

وصرَّحت  منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام.

كما أكدت المهندسة منال عبدالمنعم، أنه تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

إعداد المخططات التفصيلية محافظة البحيرة دمنهور كفر الدوار المخطط التفصيلى لقرى ابوحمص

مواد متعلقة

الكشف على 1139 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

علاج 14 ألف رأس ماشية وتحصين 62307 ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة في البحيرة

فعاليات تدريب وتشغيل 325 شابًا حديثى التخرج فى البحيرة

متابعة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بدمنهور

"التضامن والأورمان" تنظمان معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة على 400 أسرة بحوش عيسى

865 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة

توريد 138 ألف قمح بموسم حصاد 2024 في البحيرة

الأكثر قراءة

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر "شبرا-بنها"

غدا.. استكمال محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل