الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقدت لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحيرة اليوم، اجتماعها الأول برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك لمتابعة مشروعات حماية محافظة البحيرة من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك في إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.

التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية

وأكد اللوء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ  في ظل الإجراءات التي تتخذتها الدولة.

كما أشار بدر، إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.

كما تم خلال الاجتماع عرض أنشطة وإنجازات المشروع والتعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ضوء المعايير الدولية والوطنية، بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة وأدوار ومسؤوليات الأطراف الشريكة.

المدنوالساحلية رشيد محمد شوقى بدر المناق الساحلية بالبحيرة إدكو

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