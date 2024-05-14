ضبط تاجر تصرف في سجائر بـ3 ملايين جنيه بالسوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

ضبط أحد المتعهدين لبيع السجائر قام بالتصرف في حيث ضبط كمية سجائر قدرها 78110 علبة سجائر، بالإضافه إلى 1410عبوة معسل مايقرب بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين جنيه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

