الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تابع يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم، انتظام سير امتحانات النقل في يومها الأخير للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم الاثنين، بعددٍ من مدارس إدارة بندر دمنهور. 

وشملت الجولة متابعة أداء تلاميذ مدرسة محمد فريد الابتدائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024.

ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم، امتحان مادتيِّ اللغة الإنجليزية والرياضيات، وتلاميذ الصف الخامس مادتيِّ الدراسات وict، وتلاميذ الصف السادس بأداء الامتحان في مادتي العلوم والتربية الدينية، من الجدير بالذكر أن عدد التلاميذ المتقدمين بالصفوف الثلاث "الرابع – الخامس – السادس" الابتدائي يبلغ 468 ألفًا و529 تلميذًا وتلميذة.

متابعة أعمال الكنترولات بالمدارس

كما تابع وكيل الوزارة أعمال الكنترول بالمدرسة، حيث يتم أولا بأول تصحيح أوراق الإجابة، ووجه بالمراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل، وتفقد أيضا انتظام امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي في يومها الأخير بمدرسة الشهيد عماد نصر مطاريد الإعدادية بنات، حيث تؤدي اليوم طالبات الصف الأول الاعدادي امتحان مادتي الجبر والاحصاء والحاسب الآلي، كما تؤدي طالبات الصف الثاني الاعدادي امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بكلا الصفين الأول والثاني الإعدادي يبلغ 279 ألفا و447 طالب وطالبة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بالبحيرة "للصفوف الأول والثاني بنظام ثلاث سنوات - الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات" بالمدارس الثانوية الفنية "صناعي – تجاري – زراعي" حيث تقدم بها عدد 116 ألف و242 طالب وطالبة، منهم 80 ألف و325 بالتعليم الثانوي الصناعي (نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات) وعدد 13ألف و675 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الزراعي " نظام ثلاث سنوات"، وعدد 22 ألف و242 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري "نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات"، حيث تستمر امتحانات النقل بالمدارس الفنية حتى يوم الخميس القادم الموافق 18 مايو 2024.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بكل التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضًا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، مشيرًا إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين الجهات للخروج بالامتحانات بصورة مشرفة.

محافظة البحيرة تعليم البحيرة يوسف الديب امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهال بلبع

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