الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجديد حبس مزارع قتل جاره في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

قرر المستشار عمرو زايد، رئيس محكمة الدلنجات بالبحيرة، سكرتارية رامي نبوي، منذ قليل، تجديد حبس مزارع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعي التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامه بطعن جاره بسب خلافات الجيرة بينهما، في عزبة سالم جبريل التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.

خلافات الجيرة

وكانت قرية سالم جبريل، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب  فى بداية العقد الثالث من العمر، إثر تعدي مزارع عليه بسلاح أبيض،  على خلفية حدوث خلافات الجيرة بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود إخطار من المستشفى العام، بوصول "عبدالحميد ا ش" مقيم بناحية الخريمات التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل غرفة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز، والنقباء زياد شعبان، محمود السيد إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه  و"أحمد. ع" بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها المتهم بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته، وتمكن ضبط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات لمناظرة الجثة، وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

حبس مزارع مقتل شاب بسبب خلاف الجيرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة دمنهور

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