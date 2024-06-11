عصام السيد لـ"الشاهد": أفشلنا مخطط أخونة وزارة الثقافة فى عهد مرسى (فيديو)

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إن: "الدكتور سامح مهران كان دعا إلى اجتماع عاجل في أكاديمية الفنون خلال فترة حكم الإخوان في عام 2013، وحضره ممثلون لكل طوائف الثقافة والفنون، بالإضافة إلى ممثلين "جبهة الإبداع"، وقرأ حينها الشاعر عبد الجليل الشرنوبي بيانًا للجبهة في نفس الاجتماع، كما شاركت أيضًا بعض الأحزاب السياسية وعدد من الفنانين والمخرجين والمثقفين".

وأضاف "السيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ذلك الاجتماع خلص إلى أنه من الضروري الوقوف أمام أي محاولة لتغيير الهوية المصرية، وإفشال محاولة أخونة الثقافة في عهد مرسى، وبعد أيام قليلة، شاركنا في اجتماع آخر داخل نقابة الصحفيين، وحضره كافة مثقفين مصر، وعلى رأسهم الأستاذ الراحل بهاء طاهر، الذي تم اختياره ليترأس ذلك الاجتماع حينها".

وتابع: "تم إعداد وقفة سلمية على سلم نقابة الصحفيين قبل بدء الاجتماع، ثم اتخذنا قرارات عدة أثناء الاجتماع، كان أهمها أنه تم الربط لأول مرة بين أخونة الدولة ورحيل النظام بأكمله، كما تم توزيع استمارات حملة تمرد بين جميع الحاضرين داخل النقابة، ومن هنا بدأ الارتباط بين تمرد وحراك المثقفين".