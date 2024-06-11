الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": أفشلنا مخطط أخونة وزارة الثقافة فى عهد مرسى (فيديو)

المخرج المسرحي عصام
المخرج المسرحي عصام السيد

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إن: "الدكتور سامح مهران كان دعا إلى اجتماع عاجل في أكاديمية الفنون خلال فترة حكم الإخوان في عام 2013، وحضره ممثلون لكل طوائف الثقافة والفنون، بالإضافة إلى ممثلين "جبهة الإبداع"، وقرأ حينها الشاعر عبد الجليل الشرنوبي بيانًا للجبهة في نفس الاجتماع، كما شاركت أيضًا بعض الأحزاب السياسية وعدد من الفنانين والمخرجين والمثقفين".

وأضاف "السيد"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ذلك الاجتماع خلص إلى أنه من الضروري الوقوف أمام أي محاولة لتغيير الهوية المصرية، وإفشال محاولة أخونة الثقافة في عهد مرسى، وبعد أيام قليلة، شاركنا في اجتماع آخر داخل نقابة الصحفيين، وحضره كافة مثقفين مصر، وعلى رأسهم الأستاذ الراحل بهاء طاهر، الذي تم اختياره ليترأس ذلك الاجتماع حينها".

وتابع: "تم إعداد وقفة سلمية على سلم نقابة الصحفيين قبل بدء الاجتماع، ثم اتخذنا قرارات عدة أثناء الاجتماع، كان أهمها أنه تم الربط لأول مرة بين أخونة الدولة ورحيل النظام بأكمله، كما تم توزيع استمارات حملة تمرد بين جميع الحاضرين داخل النقابة، ومن هنا بدأ الارتباط بين تمرد وحراك المثقفين".

الشاهد برنامج الشاهد المتحدة الشركة المتحدة محمد الباز اكسترا نيوز المخرج عصام السيد مخرج مسرحي ثورة 30 يونيو 30 يونيو أحداث 30 يونيو الإرهاب الإخوان حكم الإخوان نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

السيطرة على حريق هائل داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

باحث لـ"مساء DMC": أمريكا شريك إسرائيل فى مجزرة مخيم النصيرات

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟