الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الزراعة" و"الري" تتابعان تطهير الترع والمصارف بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 قام المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالبحيرة، وبحضور المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، والدكتور شعبان عبد العاطي، مدير عام الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، ومديرى الرى بالبحيرة، بالمرور على ترعة إيتاى البارود الرئيسية، والتي تخدم العديد من مراكز المحافظة ومتابعة التطهير بها،حيث تم تفقد الترعة من بدايتها حتى نهايتها والمرور على الترع الفرعية التي تستفيد منها، وهي زمام مركز شبراخيت ومركز الرحمانية ودمنهور وجزء من المحمودية.

تطهير جميع الترع الرئيسية والفرعية والمصارف

 كما تم المرور على نهايات الترع والمصارف الزراعية والاستماع إلى شكاوى المزارعين، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من تطهير جميع الترع الرئيسية والفرعية والمصارف الزراعيه، حتى تصل المياه إلى النهايات خاصة بقرية بويط، كما تم التأكيد على ضرورة تواجد مهندسى الرى والفنيين لمتابعة أعمال الكراكات، ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الرى بالبحيرة لضمان وصول مياه الرى لجميع المنتفعين خاصة فى مواسم الزراعة، واستعدادا لزراعة محصولى القطن والأرز والمحاصيل الصيفية.  

وأكد ساري، أنه جرى بذل المزيد من الجهد لضمان تحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين والحفاظ عل المجارى المائية من التلوث والتعديات والتصدي لظاهرة انتشار ورد النيل، وأن الأولوية هي للحد من التلوث ومنع التعديات على المجاري المائية.

ضمان توفير كل التصرفات المائية اللازمة 

اختتم بأن الجولة تستهدف ضمان توفير كافة التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات كافة الزمامات بنهايات الترع، وتم التشديد على تنفيذ كافة أعمال الصيانة والتطهير ونزع الحشائش وورد النيل والأعشاب والتدبيش لشبكة الترع والمصارف على مستوى المراكز بالمحافظة، والاطمئنان على المجرى المائي وتقدم سير العمل في أعمال التطهير الجاري تنفيذها حاليًا للحفاظ على نظافته وكفاءته.

تطهير الترع محافظة البحيرة رى البحيرة زراعة البحيرة نهال بلبع

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