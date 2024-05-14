نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الجامعية للطلاب

أجرى الدكتور ماجد شعلة القائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب بمدخل حوش عيسى؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والوقوف على أعمال الصيانة المختلفة بالمدينة، ومتابعة اللازم لعمل سور خارجى لتأمين المدينة وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة البحيرة، وكذا أعمال النظافة والتجميل وإزالة المعوقات والحشائش المحيطة بالمبنى، من أجل الحصول على الشكل الجمالي.

متابعة جميع أعمال التطوير التي تشهدها جامعة دمنهور

من جانبه أوضح الدكتور ماجد شعلة القائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص رئيس الجامعة الدائم والمستمر على متابعة جميع أعمال التطوير التي تشهدها قطاعات الجامعة المختلفة، وأشاد بما لمسه على الطبيعة من أعمال تطوير على أرض الواقع.



يأتى ذلك في إطار سعي جامعة دمنهور نحو التطوير والتحديث وفقا للخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التى يتم تقديمها لجميع الطلاب والطالبات داخل جامعة دمنهور.