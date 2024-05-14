الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الكشف على 928 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الصفا والمروه بوادي النطرون

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الصفا والمروه بوادي النطرون، وتم الكشف خلالها على ٩٢٨ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٧ عيادات طبية، وذلك فى إطار الاهتمام  بتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع. 

قافلة طبية مجانية بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة 

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت  بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتى الباطنة ٢٦٧ - عيادة الأطفال ٢٣٤ - الجراحة ١٤١  - النساء ٨٠ - تنظيم الأسرة ٣١ - العظام ١٧٥"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة،  كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تقديم الخدمات الصحية المتميزة بالمناطق المحرومة 
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية الأستاذ الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار وتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى، مع القيام بتقديم العلاج  بالمجان. 

قافلة طبية قافلة مجانية بالبحيرة صحة البحيرة وادى النطرون نهال بلبع

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