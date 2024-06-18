حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

كشف مصدر أمني عن حقيقة السطو المسلح وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من محام بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

مشادة كلامية بين المحامى وشخص آخر

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين داخل مزاد لبيع قطعة أرض، وحاول كل منهما تعطيل الآخر للحصول على قطعة الأرض لنفسه؛ فنشبت بينهما مشادة وتطور لمشاجرة فيما بينهما، وانتهت بحصول أحدهما من الثاني على مبلغ 500 ألف جنيه عنوة، والهروب من المكان.

ولفت إلى أن بمجرد ورود بلاغ بالواقعة توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وجرى التواصل مع الطرف الآخر، وحضر فورًا وبحوزته الأموال التي أخذها، وانتهى الأمر بالتصالح بينهما، ولا حقيقة لوجود سطو مسلح على المحامي أو سرقته بالإكراه.