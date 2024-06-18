"فسحة عيد وطراوة".. أهالي القليوبية يهربون إلى "منتجع الغلابة" بالقناطر

شهدت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين بمدن وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة على حدائق القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال وسط الحدائق والمتنزهات والطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء التى تتمتع بها المدينة على ضفاف نهر النيل، في ظل انتشار أمنى مكثف لضبط حالات التحرش وكل مايعكر صفو احتفالات المواطنين.

ورصدت “الدستور” المهرجانات الشبابية والترفيهية داخل المسطحات الخضراء ووسط الحدائق وعلى ضفاف نهر النيل بهدف إدخال الفرحة والبهجة والسعادة على المواطنين وأطفالهم، والشباب الذين يقضون أوقاتهم فى ركوب الخيل والدراجات البخارية ولعب الكرة وممارسة بعض الألعاب فى جو مليئ بالفرحة والسعادة على ضفاف نهر النيل.

فيما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أولادهم وتناول بعض الأطعمة والمشروبات والمأكولات الشعبية واللحوم والفتة وسط الأشجار والحدائق المطلة على نهر النيل ذات الهواء النقى بالقناطر الخيرية، كونه “منتجع ومصيف الغلابة” في فصل الصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كان أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فتح جميع حدائق القناطر الخيرية والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة الذين هربوا من حرارة الجو والاستمتاع وسط الحدائق والهواء النقي على ضفاف نهر النيل، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر الخيرية لقضاء يوم سعيد وسط حدائقها على النيل، فضلا عن توافر سيارات إسعاف لتلقى الحالات المرضية والحوادث والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة خلال أيام العيد بهدف توفير الراحة التامة والخدمات للمواطنين.