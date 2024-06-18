عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

كشف مصدر أمني ببعثة الحج المصرية بالداخلية، حقيقة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بني سويف والآخرين من محافظات مختلفة، وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة الموحدة للحج.



ولفت إلى أنه تبين مغادرتهم البلاد في وقت سابق لموسم الحج فى زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، كما أمكن التوصل إلى أهلية المتغيبة والذين أفادوا بعودتها.